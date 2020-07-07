В Иркутской области возводятся дамбы для защиты городов Тулун и Нижнеудинск от возможных наводнений

Высота дамб выбрана таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту от наводнения, аналогичного произошедшему летом 2019 года, сообщают в пресс-служба РусГидро.

Нижнеудинск с населением более 30 тысяч человек будет защищен двумя дамбами общей длиной 17 км: левобережной длиной 10,2 км и правобережной длиной 6,8 км.

Всего в Иркутской области предстоит восстановить 18 гидротехнических объектов.

Защита Тулуна с населением более 40 тысяч человек состоит из двух дамб, которые обеспечат защиту правобережной и левобережной частей города, общей длиной 9,4 км и максимальной высотой 13 м. Дамбы будут отсыпаны из галечника, для защиты от фильтрации применено современное техническое решение – мембрана из геосинтетического материала.

Решение о проектировании и строительстве сооружений инженерной защиты было принято после наводнения в Иркутской области летом 2019 года, вызванного сильнейшим за всю историю наблюдений паводком. Количество выпавших всего за несколько дней осадков превысило месячную норму в 1,5−4 раза. Тогда пострадало более 45 тысяч человек, более 20 человек погибло.