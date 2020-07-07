В поселке Пивовариха в Иркутской области началось благоустройство мемориала жертв политических репрессий

На территории мемориала высадят деревья и кустарники, установят входную группу, звонницу, скамейки и шесть стен памяти, на которые нанесут около 16 тысяч фамилий погибших. Список опубликован на портале НКО Иркутской области.

Захоронения расстрелянных людей под посёлком Пивовариха были обнаружены в 1989 году. Родственники погибших самостоятельно установили там множество памятников. Все они будут сохранены. Во время благоустройства их переместят на специально выделенное место.

Работы будут проведены на площади 1,5 гектара. Они завершатся к концу сентября.

Проект реконструкции мемориала жертв политических репрессий разработали специалисты Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области, он прошёл все необходимые согласования. До начала работ было проведено геофизическое и натурное обследование «Зоны скорби» - 171 гектара лесного массива, где могли находиться ранее неизвестные рвы-накопители с останками погибших. Новые захоронения обнаружены не были.