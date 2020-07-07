1050 жителей Иркутской области воспользовались льготной ипотекой под 6,4%

Байкальский банк Сбербанка продолжает реализацию программы по ипотечному кредитованию с льготной ставкой при господдержке 6,4%. За два месяца действия предложения на кредит подали заявку 1050 жителей Иркутской области, 260 клиентов уже приобрели квартиры по данной программе.

Жилищный кредит на весь срок оформляется по льготной ставке в случае приобретения квартиры в новостройке:

без страхования жизни 7,4 %;

со страхованием жизни 6,4%;

со страхованием жизни и сервисом электронной регистрации 6,1%.

29 июня 2020 г. Сбербанк сообщил о продлении акции, позволяющей снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.

Акция распространяется в том числе на льготные программы господдержки:

Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых

Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых

Также дисконт 0,3 процентных пункта суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:

Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.

Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых.

Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,1% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Татьяна Чувайлова, директор «Направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования» Байкальского банка Сбербанка:

«Сбербанк продлил акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видит высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью регистрируются сейчас именно в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. Мы видим и как в целом программа льготного кредитования поддержала желание людей приобретать квартиры в новостройках. Это особенно заметно по доле строящегося жилья в выданных Сбербанком ипотечных кредитах - она увеличилась. Так, в 1квартале 2020 г. доля приобретений жилья в новостройках с помощью ипотеки составила около 12 %, а в мае –июне уже 18%. Таким образом, доля первичного жилья в ипотечном кредитовании выросла на 50%».

Как показывает статистика поданных в Иркутской области заявок на ипотеку, чаще всего решение о жилищном займе в иркутском регионе принимают женщины в возрасте 35-45 лет, среди подавших заявку на льготную ипотеку с господдержкой они в большинстве.