За время пандемии 10% россиян потеряли источники дохода, но стало больше тех, кто зарабатывает свыше 100 тыс. рублей

Доля тех, чей заработок больше 100 тыс. рублей, за этот период несколько выросла и превысила 2%. Об этом свидетельствует исследование СК «Росгосстрах жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива».

В России свыше 70% граждан получают не более 25 тыс. рублей в месяц. У 45% среднемесячный доход не превышает 15 тыс. рублей. О «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый россиянин, каждый десятый потерял заработок полностью.

При этом доля опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей выросла — с 1,8% до 2,1%.

Как показало июньское исследование, 8,1% респондентов сообщили, что их среднемесячный доход не превышает 5 тыс. рублей. В ходе аналогичного исследования, проведенного для «Росгосстрах жизнь» в феврале, о доходе менее 5 тыс. руб. говорили 6,9% россиян. Наибольшая доля граждан с доходом до 5 тыс. руб. в:

Хабаровском крае (30%),

Забайкальском крае (25%),

Кабардино-Балкарии (25%),

Волгоградской обл. (24,1%),

Оренбургской обл. (17,9%).

Для сравнения, федеральный минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году составляет 12 130 руб.

Выросла также доля опрошенных с доходом в пределах 5-15 тыс. руб.: с 31,2% по итогам февральского исследования до 36,5% по итогам июньского. В региональном разрезе большая часть жителей с доходом 5-15 тыс. руб. проживают в:

Кабардино-Балкарии (56,3%),

Астраханской области (55%),

Ставропольском крае (52,6%),

Новгородской обл. (42,9%),

Волгоградской обл. (48,3%).

Выросла и доля опрошенных с доходом в диапазоне 15-25 тыс. руб.: с 25,6% по итогам февральского исследования до 28,2% по результатам июньского. Наибольшая доля граждан с доходом 15-25 тыс. руб. в:

Хабаровском крае обл. (50%),

Московской обл. (43,8%),

Белгородской обл. (41,7%),

Владимирской обл. (40%),

Свердловской обл. (39,1%).

В то же время снизилась доля респондентов с доходом 25-35 тыс. руб. (с 15,3% до 13%), с доходом 35-50 тыс. руб. (с 11,5% до 8,5%) и с доходом 50-100 тыс. руб. (с 7,6% до 3,5%). Наибольшая доля россиян с доходом 25-35 тыс. руб. больше всего в:

Приморском крае (53,8%),

Санкт-Петербурге (46,7%),

Омской обл. (40%),

Ямало-Ненецком АО (33%),

Ханты-Мансийском АО (33%).

Доля населения с доходом 35-50 тыс. руб. наиболее высока в:

Бурятии (36,4%),

ЯНАО (33,3%),

Мурманской обЛ. (21,1%),

Москве (20%) и

Иркутской обл. (14,7%).

С доходом 50-100 тыс. руб. в:

ЯНАО (33,3%),

Московской обл. (18,8%),

Москве (17,5%),

ХМАО (11,1%),

Мурманской обл. (10,5%).

Примечательно, что доля опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей во время карантина выросла — с 1,8% до 2,1%. Наиболее высока доля жителей с доходом от 100 тыс. руб:

Москве (15%),

Мурманской обл. (10,5%),

Тюменской обл. (5,6%),

Ростовской обл. (5,6%),

Астраханской обл. (5%).

Таким образом, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тыс. руб. снизилась с 61,8% до 55,3%, а доля респондентов с доходом выше 25 тыс. руб. снизилась с 36,2% до 27,1%.

О «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый россиянин.

В ходе июньского исследования половина респондентов (50,3%) сообщили, что уровень их дохода и дохода членов их семьи с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции не изменился.

В то же время у 19,7% респондентов среднемесячный доход с марта «значительно» сократился. Еще 16,5% опрошенных рассказали о «значительном» снижении уровня дохода одного или нескольких членов их семьи. 10% потеряли заработок полностью.