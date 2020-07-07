За время пандемии 10% россиян потеряли источники дохода, но стало больше тех, кто зарабатывает свыше 100 тыс. рублей

Доля тех, чей заработок больше 100 тыс. рублей, за этот период несколько выросла и превысила 2%. Об этом свидетельствует исследование СК «Росгосстрах жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива».
В России свыше 70% граждан получают не более 25 тыс. рублей в месяц. У 45% среднемесячный доход не превышает 15 тыс. рублей. О «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый россиянин, каждый десятый потерял заработок полностью.
При этом доля опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей выросла — с 1,8% до 2,1%.
Как показало июньское исследование, 8,1% респондентов сообщили, что их среднемесячный доход не превышает 5 тыс. рублей. В ходе аналогичного исследования, проведенного для «Росгосстрах жизнь» в феврале, о доходе менее 5 тыс. руб. говорили 6,9% россиян. Наибольшая доля граждан с доходом до 5 тыс. руб. в:
- Хабаровском крае (30%),
- Забайкальском крае (25%),
- Кабардино-Балкарии (25%),
- Волгоградской обл. (24,1%),
- Оренбургской обл. (17,9%).
Для сравнения, федеральный минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году составляет 12 130 руб.
Выросла также доля опрошенных с доходом в пределах 5-15 тыс. руб.: с 31,2% по итогам февральского исследования до 36,5% по итогам июньского. В региональном разрезе большая часть жителей с доходом 5-15 тыс. руб. проживают в:
- Кабардино-Балкарии (56,3%),
- Астраханской области (55%),
- Ставропольском крае (52,6%),
- Новгородской обл. (42,9%),
- Волгоградской обл. (48,3%).
Выросла и доля опрошенных с доходом в диапазоне 15-25 тыс. руб.: с 25,6% по итогам февральского исследования до 28,2% по результатам июньского. Наибольшая доля граждан с доходом 15-25 тыс. руб. в:
- Хабаровском крае обл. (50%),
- Московской обл. (43,8%),
- Белгородской обл. (41,7%),
- Владимирской обл. (40%),
- Свердловской обл. (39,1%).
В то же время снизилась доля респондентов с доходом 25-35 тыс. руб. (с 15,3% до 13%), с доходом 35-50 тыс. руб. (с 11,5% до 8,5%) и с доходом 50-100 тыс. руб. (с 7,6% до 3,5%). Наибольшая доля россиян с доходом 25-35 тыс. руб. больше всего в:
- Приморском крае (53,8%),
- Санкт-Петербурге (46,7%),
- Омской обл. (40%),
- Ямало-Ненецком АО (33%),
- Ханты-Мансийском АО (33%).
Доля населения с доходом 35-50 тыс. руб. наиболее высока в:
- Бурятии (36,4%),
- ЯНАО (33,3%),
- Мурманской обЛ. (21,1%),
- Москве (20%) и
- Иркутской обл. (14,7%).
- С доходом 50-100 тыс. руб. в:
- ЯНАО (33,3%),
- Московской обл. (18,8%),
- Москве (17,5%),
- ХМАО (11,1%),
- Мурманской обл. (10,5%).
Примечательно, что доля опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей во время карантина выросла — с 1,8% до 2,1%. Наиболее высока доля жителей с доходом от 100 тыс. руб:
- Москве (15%),
- Мурманской обл. (10,5%),
- Тюменской обл. (5,6%),
- Ростовской обл. (5,6%),
- Астраханской обл. (5%).
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Таким образом, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тыс. руб. снизилась с 61,8% до 55,3%, а доля респондентов с доходом выше 25 тыс. руб. снизилась с 36,2% до 27,1%.
О «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый россиянин.
В ходе июньского исследования половина респондентов (50,3%) сообщили, что уровень их дохода и дохода членов их семьи с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции не изменился.
В то же время у 19,7% респондентов среднемесячный доход с марта «значительно» сократился. Еще 16,5% опрошенных рассказали о «значительном» снижении уровня дохода одного или нескольких членов их семьи. 10% потеряли заработок полностью.