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За время пандемии 10% россиян потеряли источники дохода, но стало больше тех, кто зарабатывает свыше 100 тыс. рублей

7 июля 2020

Доля тех, чей заработок больше 100 тыс. рублей, за этот период несколько выросла и превысила 2%. Об этом свидетельствует исследование СК «Росгосстрах жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива».

В России свыше 70% граждан получают не более 25 тыс. рублей в месяц. У 45% среднемесячный доход не превышает 15 тыс. рублей. О «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый россиянин, каждый десятый потерял заработок полностью.

При этом доля опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей выросла — с 1,8% до 2,1%.

Как показало июньское исследование, 8,1% респондентов сообщили, что их среднемесячный доход не превышает 5 тыс. рублей. В ходе аналогичного исследования, проведенного для «Росгосстрах жизнь» в феврале, о доходе менее 5 тыс. руб. говорили 6,9% россиян. Наибольшая доля граждан с доходом до 5 тыс. руб. в:

  • Хабаровском крае (30%),
  • Забайкальском крае (25%),
  • Кабардино-Балкарии (25%),
  • Волгоградской обл. (24,1%),
  • Оренбургской обл. (17,9%).

Для сравнения, федеральный минимальный размер оплаты труда в России в 2020 году составляет 12 130 руб.

Выросла также доля опрошенных с доходом в пределах 5-15 тыс. руб.: с 31,2% по итогам февральского исследования до 36,5% по итогам июньского. В региональном разрезе большая часть жителей с доходом 5-15 тыс. руб. проживают в:

  • Кабардино-Балкарии (56,3%),
  • Астраханской области (55%),
  • Ставропольском крае (52,6%), 
  • Новгородской обл. (42,9%),
  • Волгоградской обл. (48,3%).

Выросла и доля опрошенных с доходом в диапазоне 15-25 тыс. руб.: с 25,6% по итогам февральского исследования до 28,2% по результатам июньского. Наибольшая доля граждан с доходом 15-25 тыс. руб. в:

  • Хабаровском крае обл. (50%), 
  • Московской обл. (43,8%),
  • Белгородской обл. (41,7%),
  • Владимирской обл. (40%),
  • Свердловской обл. (39,1%).

В то же время снизилась доля респондентов с доходом 25-35 тыс. руб. (с 15,3% до 13%), с доходом 35-50 тыс. руб. (с 11,5% до 8,5%) и с доходом 50-100 тыс. руб. (с 7,6% до 3,5%). Наибольшая доля россиян с доходом 25-35 тыс. руб. больше всего в:

  • Приморском крае (53,8%), 
  • Санкт-Петербурге (46,7%), 
  • Омской обл. (40%),
  • Ямало-Ненецком АО (33%), 
  • Ханты-Мансийском АО (33%).

Доля населения с доходом 35-50 тыс. руб. наиболее высока в:

  • Бурятии (36,4%),
  • ЯНАО (33,3%), 
  • Мурманской обЛ. (21,1%),
  • Москве (20%) и
  • Иркутской обл. (14,7%).
  • С доходом 50-100 тыс. руб. в: 
  • ЯНАО (33,3%),
  • Московской обл. (18,8%), 
  • Москве (17,5%),
  • ХМАО (11,1%), 
  • Мурманской обл. (10,5%).

Примечательно, что доля опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей во время карантина выросла — с 1,8% до 2,1%. Наиболее высока доля жителей с доходом от 100 тыс. руб:

  • Москве (15%),
  • Мурманской обл. (10,5%),
  • Тюменской обл. (5,6%),
  • Ростовской обл. (5,6%),
  • Астраханской обл. (5%).

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Таким образом, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тыс. руб. снизилась с 61,8% до 55,3%, а доля респондентов с доходом выше 25 тыс. руб. снизилась с 36,2% до 27,1%.

О «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый россиянин.

В ходе июньского исследования половина респондентов (50,3%) сообщили, что уровень их дохода и дохода членов их семьи с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции не изменился.

В то же время у 19,7% респондентов среднемесячный доход с марта «значительно» сократился. Еще 16,5% опрошенных рассказали о «значительном» снижении уровня дохода одного или нескольких членов их семьи. 10% потеряли заработок полностью. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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