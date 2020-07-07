Дворкович предупредил о том, что самый тяжелый период кризиса еще впереди

По его словам, сложнее всего придется малому и среднему бизнесу, передает цитату председатель фонда "Сколково" Аркадия Дворковича ТАСС.

"Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это может в большей степени касается малого и среднего бизнеса, с которым мы общаемся - там все проблемы еще впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года", - сказал Дворкович.

Он добавил, что если последние два-три месяца малый и средний бизнес просто терпел и ожидал лучшего, то теперь такие компании постепенно начнут закрываться, постепенно начнется череда серьезных проблем. При этом крупные компании, по мнению представителя "Сколково", постепенно к концу лета - началу осени начнут наращивать производство, однако будут все еще очень далеки от докризисных уровней.