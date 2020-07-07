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Проект «Свет38» расширил базу данных о состоянии электросетей до 90% территории Иркутской области

7 июля 2020

«Иркутская энергосбытовая компания» расширяет зоны мониторинга и информирования о состояние сетей. За последние полгода охват проекта «Свет 38» вырос до 90% территории энергоснабжения Иркутской области. Это позволяет в режиме реального времени информировать потребителей об актуальной ситуации на электросетях, сообщают в пресс-службе компании.

Напомним, «Иркутская энергосбытовая компания» и «Иркутская электросетевая компания» год назад запустили совместный проект информирования жителей Иркутской области о плановых и аварийных отключениях электрической энергии «Свет38». Сегодня специалисты энергетических предприятий собирают, адаптируют и размещают в аккаунтах проекта информацию об ограничениях электроснабжения в зоне ответственности «Иркутской электросетевой компании», «Облкоммунэнерго», «Братской электросетевой компании» и других сетевых компаний.  Планируется и дальнейшее расширение географии сервиса.

Аккаунты «Свет38» не только информируют о плановых и аварийных отключениях, но предоставляют возможность обратной связи. Подписчики могут задать вопрос по любой проблеме электроснабжения и получить оперативный ответ от специалистов онлайн.

Присоединяйтесь к «Свет38»: 

Информация о плановых и аварийных отключениях электроэнергии всех сетевых организаций на территории Иркутской области также доступна по номеру горячей линии 8-800-100-9-777, звонок бесплатный со всех стационарных и мобильных телефонов Иркутской области.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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