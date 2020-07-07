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В Чунском районе два лесных пожара потушили при помощи искусственных осадков

7 июля 2020

Их вызвал самолет-зондировщик Ан-26, стреляющий по облакам специальными пирапатронами. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил и.о. заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов. 

Работа зондировщика будет активизирована. Мощные кучевые облака прогнозируются на севере области. Это будет способствовать вызову искусственных ливней для тушения лесных пожаров в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах. 

В тушении природных пожаров в Иркутской области сейчас также участвуют воздушные суда МЧС России. Многофункциональный самолет-амфибия Бе-200 сегодня помогает в обработке очагов в Голоустненском и Качугском лесничествах. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством предложено направить на ликвидацию пожара на землях особо охраняемой природной территории в Качугском районе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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