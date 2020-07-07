Региональные власти проверят законность предоставления земельных участков на Ершовском заливе

До сентября этого года наложен мораторий на рубку леса в районе Ершовского водозабора. Решение касается второго пояса границ зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения Иркутска. Такое решение сегодня было принято на встрече исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с представителями региональной группы общественного контроля.

Обсуждался вопрос о нарушениях земельного, водного, лесного, федерального природоохранного законодательства при использовании земельных участков, расположенных в границах зон санитарной охраны Ершовского водозабора.

– Зоны санитарной охраны водозабора утверждены в 2011 году. Уже тогда в нарушение санитарных норм вся прибрежная полоса Ершовского залива была застроена. Для областного центра важно не допустить, чтобы источник питьевого водоснабжения оказался загрязнен, – сказал врио Губернатора Игорь Кобзев.

В ходе совещания было подчеркнуто, что ряд проблемных моментов касается самовольного занятия земельных участков, а также законности объектов капитального строительства в водоохраной зоне водохранилища и трех его охранных поясах. В каждом поясе установлен специальный режим осуществления хозяйственной деятельности. Так, земельные участки, входящие в первый и второй пояс зоны санитарной охраны, относятся к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

Подводя итоги совещания, глава региона отметил, что в течение действия моратория состоятся проверки законности предоставления земельных участков во втором поясе границ зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. Этими вопросами займется рабочая группа под руководством заместителя Председателя областного Правительства Теймура Магомедова. По результатам совместной контрольной работы будут даны предложения по мерам правового реагирования.