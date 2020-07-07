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В Иркутске предпринимателей обучат интернет-маркетингу

7 июля 2020

Онлайн-курс «Интернет-маркетинг» проводится администрацией города Иркутска в рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Поддержка предпринимательской деятельности». Партнерами администрации стали маркетинговые и Digital-агенства – Лаборатория Бизнес Решений и Diagrun Dogital. Об этом сообщила начальник управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам Татьяна Сорокина.

Онлайн-курс состоит из 11 лекций, разбитых на пять тематических блоков. Планируется, что участие в обучении примут более 150 представителей малого и среднего предпринимательства города.

Более подробную информацию можно получить на сайте проекта https://education.diagrun.ru. Желающим пройти обучение необходимо зарегистрироваться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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