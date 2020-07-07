Из-за COVID-19 бюджет Приангарья недополучил с начала года около 6 млрд рублей

Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе - мае 2020 года составил около 63 млрд рублей. Это на 5,9 млрд рублей меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении ФНС. На 13,9% снизились поступления по налогу на прибыль, на 11,5% - имущественные налоги, на 10,1% - поступления по специальным налоговым режимам.

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 80%, региональные – 12%, местные – около 2% и специальные налоговые режимы – 6%. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 42% доходов, и налог на доходы физических лиц – около 36 процентов. Кроме того, доля имущественных налогов составила почти 14%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6 процентов.

Платежи налога на прибыль организаций составили 26 млрд рублей, что на 4 млрд рублей или 14% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. В консолидированный бюджет Иркутской области поступило 22 млрд рублей НДФЛ, что на 469 млн рублей или 2% ниже уровня поступлений аналогичного периода 2019 года. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост возврата НДФЛ физическим лицам, так по состоянию на 01.06.2020 возвращено более 2 млрд рублей, что на 922 млн рублей (на 69%) выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 630 млн рублей, что на 149 млн рублей или на 31% выше уровня поступлений января - мая 2019 года и обусловлено увеличением объемов добычи полезных ископаемых, а также началом использования коэффициента, характеризующего территорию добычи, в размере 0,2% золотодобывающими предприятиями – участниками регионального инвестиционного проекта.

Поступления налога на имущество организаций уменьшились на 742 млн рублей или 10%, что обусловлено переносом сроков уплаты налога на имущество организаций для налогоплательщиков пострадавших отраслей за первый квартал 2020 года и отсутствием платежей по льготируемому с 01.01.2019 имуществу.

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований составил 10 млрд рублей, что на 622 млн рублей или 6% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Снижение поступлений наблюдается по налогу на имущество физических лиц на 175 млн рублей, по земельному налогу на 166 млн рублей (на 14%); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 112 млн рублей (или 11%), ЕНВД на 77 млн рублей (или 11%), в том числе, в связи с переносом на 6 месяцев сроков уплаты налогов за 2019 год и I квартал 2020 года для предприятий малого и среднего бизнеса отраслей, пострадавших в связи с распространением Covid-19.