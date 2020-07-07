Сможет ли Россия создать газовый ОПЕК?

Министр энергетики РФ Александр Новак и его заместитель Анатолий Яновский работают над проектом создания «газового ОПЕКа». Решение, конечно, очень своевременное. Первая попытка была в 2009 году, однако она провалилась. Россия предлагает создать единый орган для координации добычи сырья, который бы играл роль ОПЕК на рынке газа. Данный шаг позволит нормализовать цены на топливо, которые пребывают на рекордно низком уровне. Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», отмечает, что мировой рынок газа сейчас находится не в самом лучшем положении:

– Сначала теплая зима снизила спрос на газ в Европе, затем по мировой экономике ударила пандемия коронавируса. Подземные хранилища газа почти переполнены.

Вместе с тем, с нашей точки зрения, шансов на реализацию данной идеи немного. Причина – это политика. США однозначно будут против, а их влияние на других поставщиков очень велико. Другое дело, что мировая экономика выходит из карантина. Спрос на газ восстановится. А сам «Газпром» остается самой недооцененной фишкой на Московской бирже.