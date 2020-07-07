S7 выполнит вывозные рейсы из Аликанте и Ниццы

В соответствии с разрешением Росавиации, 10 июля S7 Airlines выполнит вывозной рейс в Москву из Аликанте, 11 июля – из Ниццы

S7 Airlines получила разрешение на выполнение вывозных чартерных рейсов в Москву из Испании (Аликанте) и Франции (Ницца). К перевозке на данных рейсах будут приниматься граждане России, которые подали свои данные в списки Минкомсвязи РФ на портале gosuslugi.ru.

Кроме того, в открытой продаже на s7.ru доступны авиабилеты на рейсы из Москвы в Аликанте и Ниццу для тех категорий пассажиров, кому разрешен выезд из России и въезд в Испанию и Францию в условиях временных ограничений.

Перелет на чартерных рейсах из Москвы в Аликанте и Ниццу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки.