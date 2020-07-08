Сбербанк запустил сервис сопровождения договоров капремонта жилья

Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения договоров капитального ремонта для подрядчиков, в рамках Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

Воспользоваться услугой могут подрядные организации — представители микро-, малого и среднего бизнеса, заключившие договоры с региональным оператором (Фондом капитального ремонта).

Для получения услуги подрядной организации необходимо посетить офис банка, предоставить заключенный договор о проведении капремонта и открыть расчетный счет в рублях.

В рамках сервиса Сбербанк обеспечит контроль целевого использования аванса, полученного подрядной организацией в рамках договора о проведении капремонта и предоставит отчет для Фонда.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Сбербанк не первый год оказывает услуги по банковскому сопровождению контрактов в различных отраслях. Сегодня мы рады предложить качественный и понятный продукт и в сфере ЖКХ. Теперь подрядные организации региональных операторов могут закрыть большинство своих расчётных потребностей сервисами от Сбербанка».

Подробнее о сервисе на сайте Сбербанка.