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Сбербанк запустил сервис сопровождения договоров капремонта жилья

8 июля 2020

Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения договоров капитального ремонта для подрядчиков,  в рамках Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615

Воспользоваться услугой могут подрядные организации — представители микро-, малого и среднего бизнеса, заключившие договоры с региональным оператором (Фондом капитального ремонта).

Для получения услуги подрядной организации необходимо посетить офис банка, предоставить заключенный договор о проведении капремонта и открыть расчетный счет в рублях.

В рамках сервиса Сбербанк обеспечит контроль целевого использования аванса, полученного подрядной организацией в рамках договора о проведении капремонта и предоставит отчет для Фонда.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Сбербанк не первый год оказывает услуги по банковскому сопровождению контрактов в различных отраслях. Сегодня мы рады предложить качественный и понятный продукт и в сфере ЖКХ. Теперь подрядные организации региональных операторов могут закрыть большинство своих расчётных потребностей сервисами от Сбербанка».

Подробнее о сервисе на сайте Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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