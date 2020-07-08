Новые льготы при налогообложении недвижимости получили 1,8 млн предпенсионеров

С налогового периода 2019 года действуют налоговые льготы для лиц предпенсионного возраста, соответствующих условиям назначения пенсии, сообщают в Федеральной налоговой службе.

При исчислении налогов за истекший налоговый период они имеют право на вычет по земельному налогу, освобождающий от налогообложения шесть соток по одному земельному участку. Также на этих лиц распространяется льгота по налогу на имущество, полностью освобождающая от этого налога один объект налогообложения определённого вида.

Предпенсионер также может обратиться в налоговые органы с заявлением о предоставлении налоговой льготы начиная с месяца получения им соответствующего статуса. При этом не требуется получать в ПФР и прикладывать документ, подтверждающий право на льготу, – достаточно просто подать заявление в любую налоговую инспекцию.

Налоговый орган сам направит запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя. По результатам рассмотрения заявления инспекция уведомит налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы либо сообщит об отказе в ее предоставлении.