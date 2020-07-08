РУСАЛ направит более 3 млн рублей на поддержку экологических проектов по итогам конкурса «Зеленая волна»

РУСАЛ подвел итоги конкурса «Зеленая волна», в рамках которого победители получат гранты на общую сумму более 3 млн рублей для реализации экологических инициатив в регионах, сообщают в Компании.

Проекты оценивали более 60 независимых экспертов. В номинации «Озеленение и благоустройство» лучшими признаны 47 проектов – все они получат гранты до 50 тыс. рублей. В новой номинации «Экоинициатива» приняли участие 77 организаций. Среди представленных на конкурс заявок есть предложения по экопросвещению детей дошкольного и школьного возраста, проекты по производству изделий из переработанного пластика, внедрению инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Восемь проектов-победителей получат гранты на сумму до 150 тыс. руб.

Например, благодаря поддержке Компании в Братске начнет работу эко-мастерская, где из переработанного пластика будут создаваться заборы, формы для кладки и другие полезные изделия. В Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника – растения, известного своими лечебными свойствами. В селе Овсянка в Красноярском крае на территории Библиотеки-музея В.П. Астафьева будет благоустроен Литературный сквер – уютное общественное пространство с читальным залом на свежем воздухе, детской площадкой и сценой для проведения культурных мероприятий. В Новокузнецке будет создано зеленое арт-пространство «Ромашковая поляна» для обучения и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В этом году на конкурс «Зеленая волна» мы получили 215 заявок из 20 муниципальных образований России. Среди проектов есть как инициативы, направленные как на обустройство общественных пространств, так и на популяризацию бережного отношения к окружающему миру и формирование культуры ответственного потребления. Мы рады поддержать эту тенденцию», — говорит Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.