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С 11 по 28 июля движение по улице 3-я Железнодорожная в Иркутске будет запрещено​​

8 июля 2020

С 11 по 28 июля движение по улице 3-я Железнодорожная на участке от дома №31 до пересечения с улицей Румянцева в районе дома № 30а будет запрещено. Это связано со строительно-монтажными работами по прокладке инженерных сетей, сообщают в городской администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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