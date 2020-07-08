С 11 по 28 июля движение по улице 3-я Железнодорожная в Иркутске будет запрещено​​

С 11 по 28 июля движение по улице 3-я Железнодорожная на участке от дома №31 до пересечения с улицей Румянцева в районе дома № 30а будет запрещено. Это связано со строительно-монтажными работами по прокладке инженерных сетей, сообщают в городской администрации.