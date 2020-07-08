Приставы Иркутской области в судебном порядке демонтировали незаконно установленный шлагбаум

Шлагбаум неоднократно являлся предметом внимания органов прокуратуры из-за регулярно поступающих жалоб жителей дома, сообщают в УФССП.

Шлагбаум установили во дворе многоквартирного дома, его опорная стойка стрелы находилась на территории другого земельного участка, тем самым мешая попасть на него.

Судебные приставы вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснили последствия неисполнения решения суда в установленный законом срок, предупредили об уголовной ответственности.

Должник не исполнил судебное решение в добровольный срок, вследствие чего шлагбаум был демонтирован силами взыскателя.