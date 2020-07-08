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Вновь заболевших много, но выздоровевших больше. В Приангарье выявлены 243 случая COVID-19

8 июля 2020

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8 июля в Иркутской области подтверждены 243 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 9468.  Хотя регион и находится на 9-м неутешительном месте в России по количеству заболевших COVID-19, определенный оптимизм внушает, во-первых, что число вновь заболевших вышло на условное плато – 240 человек в день, данный уровень держится стабильно  уже в течение последних двух недель, а во-вторых,  число выздоровевших в течение последней недели превышает число заболевших. Так по данным оперативного штаба, за последние сутки выздоровели 387 человек, за весь период эпидемии – 4849. 

Амбулаторно лечатся 2616 человек, госпитализированы – 1483, из них 92 находятся в тяжелой форме.

Всего за период эпидемии скончались 133 человека,  три за последние сутки: 70 (+2) от COVID-19, 63 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Вновь заболевших много, но выздоровевших больше. В Приангарье выявлены 243 случая COVID-19
В России на 7 июля количество заболевших коронавирусом достигло 694 тысяч
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