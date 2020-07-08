Вновь заболевших много, но выздоровевших больше. В Приангарье выявлены 243 случая COVID-19

8 июля в Иркутской области подтверждены 243 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 9468. Хотя регион и находится на 9-м неутешительном месте в России по количеству заболевших COVID-19, определенный оптимизм внушает, во-первых, что число вновь заболевших вышло на условное плато – 240 человек в день, данный уровень держится стабильно уже в течение последних двух недель, а во-вторых, число выздоровевших в течение последней недели превышает число заболевших. Так по данным оперативного штаба, за последние сутки выздоровели 387 человек, за весь период эпидемии – 4849.

Амбулаторно лечатся 2616 человек, госпитализированы – 1483, из них 92 находятся в тяжелой форме.

Всего за период эпидемии скончались 133 человека, три за последние сутки: 70 (+2) от COVID-19, 63 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.