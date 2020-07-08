В 2 раза больше сделок по льготной ипотеке под 6,5% заключено в июне в Иркутской области

В Иркутской области в июне 2020 года зарегистрирована 151 сделка по программе льготной ипотеки. Это почти в два раза превышает показатели мая, когда были зарегистрированы 84 сделки, сообщает Управление Росреестра Иркутской области.

В целом, спрос на ипотеку в нашем регионе продолжает расти.

«Если в мае на регистрацию ипотечных сделок поступило около 2,3 тысячи заявлений, то в прошлом месяце их количество выросло на 30% - более 3 тысяч заявлений за июнь. Льготную ипотеку жители области берут на приобретение строящегося жилья. Регистрация сделок по этой программе проводится Управлением Росреестра по Иркутской области в максимально короткие сроки», - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Арсентьева.

Напомним, программа льготной ипотеки утверждена Правительством Российской Федерации 23 апреля 2020 года. Данной программой предусмотрено предоставление ипотеки по ставке не более 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Пониженная ставка действует весь срок кредита. Приобрести жилье по программе можно в строящемся доме или в уже возведенной новостройке. Первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Оформить льготную ипотеку граждане России могут по 1 ноября 2020 года.