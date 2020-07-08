Автомобили выбираются из кризиса. В июне падение продаж сократилось до 15%

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в июне сократился на 14,6%, что значительно лучше динамики предыдущих месяцев. Однако даже восстановление работы дилерской сети после ограничений из-за коронавируса, отложенный спрос и господдержка не смогли вывести продажи в плюс. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) говорят о медленном восстановлении рынка и теперь ожидают падения реализации машин на 23,9% по итогам года.

Продажи легковых автомобилей и LCV в России в июне снизились на 14,6%, до 122,6 тыс. машин, сообщила АЕБ (.pdf). За полгода реализация сократилась на 23,3%, почти до 634 тыс. машин. Для сравнения, в мае реализация снижалась на 51,8%, в апреле — на 72,4%.

После двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года, отмечает глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штерцель. При этом, несмотря на восстановление работы дилерской сети, меры господдержки и отложенный спрос, в прошлом месяце рынок ушел в минус, говорит он.

Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле—мае и медленное восстановление в июне, продолжает господин Штерцель.

Динамика июня соответствует новому прогнозу АЕБ, согласно которому продажи автомобилей по итогам году упадут на 23,9%, до 1,3 млн штук. Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственного стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии, заключают в АЕБ.

Среди топ-10 наиболее продаваемых в РФ в июне брендов только Skoda смогла нарастить продажи за прошедший месяц — на 3%, до 7,3 тыс. штук. Лидер авторынка АвтоВАЗ сократил реализацию на 9%, до 28 тыс. машин. Бестселлер среди иномарок Kia снизил продажи чуть больше — на 12%, до 17 тыс. машин. Hyundai сократил их на 18%, до 13,4 тыс. машин, Renault — на 10%, до 10,7 тыс. машин. Реализация Volkswagen упала на 20%, до 7,5 тыс. штук, Toyota — на 14%, до 7,3 тыс. машин. На 22% упали продажи Nissan (до 4,3 тыс. машин) и группы ГАЗ (до 3,8 тыс. машин). УАЗ сократил реализацию автомобилей на 12%, до 2,8 тыс. штук. По итогам полугодия, которые также включают результаты BMW и Mercedes, все топ-15 брендов рынка оказались в минусе.

Ольга Никитина