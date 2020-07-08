27% россиян считает, что в семье должно быть три ребенка, за одного выступили только 6%

Три четверти россиян (76%) назвали официально зарегистрированный брак наиболее приемлемой формой семейных отношений. За совместную жизнь без регистрации высказались 13% опрошенных. Сократилась популярность венчания или иных форм религиозного освящения брака, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Половина респондентов (51%) считает, что в семье должно быть двое детей. За трех детей выступило 27% россиян, за одного ребенка – 6%.

В рамках изучения общественного мнения в июне исследовательский холдинг «Ромир» изучил мнение респондентов* о предпочитаемых формах семейных отношений и количестве детей в семье. Аналогичный опрос проводился в 2003 году, что позволяет отследить динамику мнения россиян о семейных отношениях.

Согласно полученным результатам, подавляющее большинство россиян (76%) считают официально зарегистрированный брак наиболее приемлемой формой семейных отношений.

За совместную жизнь без регистрации высказались 13% опрошенных. При этом, значимо чаще такую форму отношений отмечают самые молодые респонденты в возрасте от 18 до 25 лет (21%), а реже – самая возрастная группа респондентов старше 55 лет (9%). Также более высокий процент выступающих за совместное проживание без регистрации наблюдается среди высокодоходной группы респондентов (21%).

Не считают необходимым иметь семью только 3% опрошенных, еще 7% затруднились с ответом.

Доли респондентов, отметивших официально зарегистрированный брак или совместную жизнь без регистрации брака, в сравнении с 2003 годом, изменились незначительно – в пределах или чуть больше статистической погрешности: тогда 72% заявляли о зарегистрированном браке, 16% – о совместном проживании без регистрации. Наибольшие изменения касаются венчания или иных форм религиозного освящения брака. В 2003 г. такой вариант ответа на вопрос о наиболее приемлемой форме брака выбрали 7% опрошенных, в то время как в текущем году доля подобных ответов сократилась до 1%.

Также россиянам был задан вопрос о том, сколько, по их мнению, должно быть детей в семье, если позволяют материальные возможности. Результаты оказались схожими с показателями 2003 года с разницей лишь в размере статистической погрешности.

Половина респондентов (51%) считает, что в семье должно быть двое детей, а более четверти опрошенных (27%) выступили за троих детей (48% и 30% в 2003 году соответственно). При этом, следует отметить, что чем выше возраст респондентов, тем чаще они говорили о необходимости наличия трёх детей в семье: 31% среди опрошенных в возрасте 56 лет и старше и только 15% среди молодежи до 25 лет. И, наоборот, с уменьшением возраста респондента мы видим рост доли тех, кто считает, что в семье должно быть двое детей: 59% среди молодежи 18- 24 года и 48% среди россиян 56 лет и старше.

Кроме того, 6% россиян полагают, что в семье должен быть один ребенок (против 9% в 2003 году), столько же респондентов ответили, что при наличии материальных возможностей детей должно быть четверо и больше (7% в 2003 году). Почти каждый десятый участник опроса (9%) затруднился с ответом.

«В мае мы фиксировали сохранение хороших отношений между членами семьи, несмотря на пандемию и вынужденную самоизоляцию. Теперь же мы видим, что институт брака укрепился за последние семнадцать лет, что снова подтверждает неоспоримую важность семьи в жизни наших соотечественников», - комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.