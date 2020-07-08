В Иркутской области началась очистка надшламовых вод на БЦБК

На данный момент в трех аварийных накопителях содержится около 80 тысяч кубометров этих опасных отходов. Общий же объем черного щелока на БЦБК - более 200 тысяч кубометров, сообщают в областной администрации.

Сейчас на промплощадке БЦБК смонтированы системы локальных очистных сооружений. Они позволят провести первоначальную очистку жидкости из карт, после чего ее направляют на дополнительную доочистку в Байкальск, чтобы вода соответствовала необходимым нормативам

7 июля, промышленную площадку БЦБК посетили общественники и представители научного сообщества Иркутской области, которые решением главы региона привлечены к работе в качестве экспертов.

Организацией, которая займется очисткой вод назначили «ГазЭнергоСтрой». Согласно условиям контракта, госкорпорация обязуется выполнить работы по понижению щелокосодержащей жидкости в объектах очистных сооружений ОАО «БЦБК», сообщают в областной администрации.

На производство работ из областного бюджета в этом году предусмотрено 26 миллионов рублей в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды».