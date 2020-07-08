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8 июля в Иркутске пройдет плановое отключение электроэнергии

8 июля 2020

Оно коснется некоторых домов Октябрьского, Правобережного, Свердловского и Ленинского округов, сообщают пресс-служба Иркутскэнергосбыта.

- В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен, - говорят в компании.

Для получения оперативной информации об отключении электроэнергии, информирования о несоответствии качества электроэнергии, позвоните в Единый энергетический информационно-справочный центр по круглосуточному телефону "Горячей линии" - 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный со всех стационарных и мобильных телефонов Иркутской области).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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