Крупные вспышки коронавируса зафиксированы в Иркутском районе, Бодайбо и Ангарске

В Иркутской области из 243 новых случаев коронавируса за последние сутки 108 подтверждены в Иркутске. Крупные вспышки зафиксированы также в Иркутском районе – 25 новых случаев COVID-19, Бодайбо – 17, Ангарске – 16, Тайшете – 10, Черемхово – 7. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 июля.
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В топ-5 городов Иркутской области с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:
- Иркутск – 4757 (+108)
- Усть-Кут – 1002 (0)
- Иркутский район – 839 (+25)
- Бодайбо – 463 (+17)
- Братск – 398 (0)
Темпы прироста новых случаев в Приангарье не снижаются и составляют 2,6%. Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии, всего в регионе на 8 июля подтверждены 9468 случаев COVID-19.