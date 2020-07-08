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Крупные вспышки коронавируса зафиксированы в Иркутском районе, Бодайбо и Ангарске

8 июля 2020

В Иркутской области из 243 новых случаев коронавируса за последние сутки 108 подтверждены в Иркутске. Крупные вспышки зафиксированы также в Иркутском районе – 25 новых случаев COVID-19, Бодайбо – 17, Ангарске – 16, Тайшете – 10, Черемхово – 7.  Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 июля.

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В топ-5 городов Иркутской области с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

  1. Иркутск – 4757 (+108)
  2. Усть-Кут – 1002 (0)
  3. Иркутский район – 839 (+25)
  4. Бодайбо – 463 (+17)
  5. Братск – 398 (0)

Темпы прироста новых случаев в Приангарье не снижаются и составляют 2,6%. Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии, всего в регионе на 8 июля подтверждены 9468 случаев COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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