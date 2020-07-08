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Мутко: По итогам прошлого года через счета эскроу было введено 82 млн квадратных метров жилья

8 июля 2020

Одним из плюсов эскроу стало ритмичное финансирование объектов. Из минусов системы генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко выделил подорожание себестоимости строительства на 4%.

- По итогам прошлого года было введено 82 млн квадратных метров жилья. Но себестоимость строительства увеличилась на 4%. Один из плюсов системы - ритмичное финансирование объектов. У дольщиков есть гарантия и понимание, что деньги находятся на спецсчете в банке и ничего с ними произойти не может. Ранее, получив деньги, застройщик мог направить их на любой дом в проекте, чем зачастую подвергал риску и себя, и покупателя. С 1 июля прошлого года такое в принципе невозможно, - говорит Виталий Мутко в интервью Российской газеты.

Ранее ведомства подводили итоги новой системы оплаты жилья. По данным Минстроя, сейчас только 35% жилищного строительства с привлечением средств граждан ведется на принципах проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Полноценный переход на новый механизм ожидается в 2022 году, когда будут завершены объекты, которые продолжают строиться по старым правилам долевого участия.

Новый механизм запущен с 1 июля 2019 года. Он предполагает отказ от прямого привлечения денег граждан — средства зачисляются на эскроу-счет, финансирование строительства происходит за счет банковских кредитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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