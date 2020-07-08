Мутко: По итогам прошлого года через счета эскроу было введено 82 млн квадратных метров жилья

Одним из плюсов эскроу стало ритмичное финансирование объектов. Из минусов системы генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко выделил подорожание себестоимости строительства на 4%.
- По итогам прошлого года было введено 82 млн квадратных метров жилья. Но себестоимость строительства увеличилась на 4%. Один из плюсов системы - ритмичное финансирование объектов. У дольщиков есть гарантия и понимание, что деньги находятся на спецсчете в банке и ничего с ними произойти не может. Ранее, получив деньги, застройщик мог направить их на любой дом в проекте, чем зачастую подвергал риску и себя, и покупателя. С 1 июля прошлого года такое в принципе невозможно, - говорит Виталий Мутко в интервью Российской газеты.
Ранее ведомства подводили итоги новой системы оплаты жилья. По данным Минстроя, сейчас только 35% жилищного строительства с привлечением средств граждан ведется на принципах проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Полноценный переход на новый механизм ожидается в 2022 году, когда будут завершены объекты, которые продолжают строиться по старым правилам долевого участия.
Новый механизм запущен с 1 июля 2019 года. Он предполагает отказ от прямого привлечения денег граждан — средства зачисляются на эскроу-счет, финансирование строительства происходит за счет банковских кредитов.