Проведение голосования по Конституции оказалось комфортным и безопасным для большинства участников

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции (71%). Среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше и составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие — 12%.

Наиболее удовлетворены те, кто голосовал на дому (93%), вне помещения (92%) и на избирательном участке (87%). Наименее удовлетворены голосовавшие через интернет (74%).

Практически каждому голосовавшему россиянину было удобно голосовать — об этом сообщили 96% респондентов. Только 4% опрошенных выразили мнение, что голосование было организовано неудобно. Абсолютно всем голосовавшим было удобно отдать свой голос вне зависимости от выбранного ими способа голосования (95% и выше).

В целом организация голосования в течение семи дней, по мнению 72% принявших участие в голосовании россиян, стала более удобной (64% от всех опрошенных). Почти четверть проголосовавших (24%) сказали, что длительность в целом не повлияла на удобство голосования (среди всех ответивших эта доля немного выше — 28%). По мнению 3%, стало скорее менее удобно голосовать.

Большинство россиян считают, что во время голосования смогли обеспечить меры санитарной безопасности (82%, среди принявших участие в голосовании — 91%). По мнению 7% россиян, не смогли обеспечить нужные меры безопасности, среди принявших участие в голосовании эта доля ниже — 4%. Среди тех, кто выбрал голосовать через интернет, доля придерживающихся мнения о том, что не смогли обеспечить нужные меры, выше и составила 21% (против 74% — смогли). Подавляющее большинство выбравших голосование на участке, на дому или вне помещения считают, что смогли.