Общественники предлагают поставить в Приангарье памятник первому правителю русских поселений на Аляске

Александр Андреевич Баранов исследовал и описал побережье и острова залива Аляска. В 1799 году он основал на острове Ситка форт Новоархангельск, и перенёс туда из Иркутска административный центр Русской Америки.

Сейчас жители города Ситки на Аляске собирают голоса за снос памятника Баранову, как русскому колонизатору. Петицию на портале Change.org за то, чтобы убрать статую, подписали более 1,5 тыс. человек. В связи с этим, иркутские общественники создали собирают голоса за перенос памятника в Иркутскую область.

- Как многие заметили, в США сегодня стало модным сносить памятники. Дошла очередь и до памятника первому Губернатору Аляски Александру Баранову. Стыд в том, что у нас в Иркутске нет подобного памятника, хотя это именно наш земляк и наша история - результат беспрецедентных достижений Иркутских предпринимателей. С другой стороны, можно хотя бы на уровне моральной поддержки попытаться повлиять на то, чтобы памятник остался на своем месте. В Иркутской области живет 2,4 млн человек. Интересно, сколько из них могли бы подписать петицию?, - пишет в своем Facebook автор петиции.

Ранее, из центра города Ситка на Аляске предложили убрать памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII—XIX веков. С таким предложением выступила часть жителей Ситки, передает РБК со ссылкой за издание портал KTOO.

В конце июня возле памятника, который установлен перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall, прошел митинг. Около 90 протестующих требовали перенести его в другое место. В ответ на это мэр Ситки Гэри Пэкстон пообещал, что власти займутся этим вопросом.





