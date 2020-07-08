В Ангарске закрыли два подпольных казино

У одного из лидеров обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов: пистолеты, ножи, охолощенный автомат Калашникова, сообщают в следственном комитете области.

Кроме того, проведены обыски в 2 игорных заведениях в Ангарске, принадлежавших членам организованных групп. По результатам обысков изъято: 7 игровых столов для проведения игры в покер, игральные карты для игры в покер, фишки, документация, сим-карты, сотовые телефоны, 35 игровых автоматов.

В отношении пяти человек, двух лидеров и членов организованной группы избрана мера пресечения. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников организованных групп.