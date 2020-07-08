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В первом полугодии 2020 года Иркутская таможня выявила 33 тысячи единиц контрафактной продукции

8 июля 2020

Сумма предотвращенного экономического ущерба составила более 13 млн 928 тысяч рублей, сообщают в Иркутской таможне.

При осуществлении таможенного контроля при ввозе товаров иркутскими таможенниками было выявлено 10 869 единиц контрафактных товаров. Необходимо отметить, что в течение 1 полугодия 2020 года на таможенных постах Иркутской таможни  были продекларированы товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки), по более 7,8 тысячам декларациям на товары, что на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Было поставлено на контроль и проверено 139 товарных партий или 13,5 миллионов единиц товаров. Таким образом, иркутскими таможенниками ежедневно осуществляется большая кропотливая работа и надлежащий таможенный контроль по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации поддельных товаров.  

Еще 22 158 единиц контрафактных товаров в первом полугодии 2020 года было изъято в рамках межведомственного взаимодействия Иркутской таможни с территориальными органами МВД. 

Всего в 1 полугодии текущего года были признаны  контрафактными такие товары, как:

  • детская деревянная игрушка, незаконно маркированная товарным знаком «Лунтик»;
  • игрушки «L.O.L. SURPRISE»; 
  • мороженное «Д'АРТС»;
  • спортивная одежда и обувь, спортивные товары  «ADIDAS», «REEBOK», «NIKE», «COLUMBIA», «SPORTWEAR»;
  • парфюмерная и косметическая продукция  «LACOSTE», «HUGO BOSS», «NINA RICCI», «DKNY», «DOLCE&GABBANA» «VERSACE»; 
  • водка Столичная, «Талка», «Родники Сибири»;
  • сигареты и зажигалки «LM Red», «LM Blue», «CRICKET»; 
  • кофе «MACCOFFE»;
  • одежда «LEVIS»;
  • часы различных известных брендов. 

Кроме того, в первом полугодии 2020 года Иркутская таможня продолжала осуществлять таможенный контроль в отношении товаров, маркированных товарными знаками и включенными в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) в адрес физических лиц - жителей Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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