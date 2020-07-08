Девушки от 16 до 20 лет ищут работу в два раза чаще, чем их сверстники

На сервисе Работа.ру количество новых работодателей в июне выросло в 1,5 раза по отношению к маю. Количество уникальных вакансий при этом выросло на 16%, сообщают в пресс-службе сервиса.

Наиболее активный прирост заметен в Москве и МО — там количество работодателей возросло в 1,6 раз, а количество вакансий возросло на 13%.

Это может быть связано с тем, что Москва и МО больше всех пострадали от изоляции и сейчас наиболее активно стараются выйти из кризиса.

В других регионах также открывается больше вакансий — прирост в июне к маю по всем регионам, кроме Москвы, составил 19%.

Больше всего новых вакансий появилось в отраслях образования и госслужбы — количество предложений выросло на 24,9%. В том числе, вакансий для преподавателей и воспитателей стало на 81,9% больше — это связано прежде всего с открытием детских садов и образовательных центров. Административный персонал в июне также искали на 23,8% чаще. На 15,7% увеличилось количество вакансий в отраслях IT, интернета и телекома; на 13% — в производстве и агропроме; на 10,1% — в сфере красоты и здоровья, на 8,1% — в сфере туризма и услуг.

Предложений для выпускников и студентов стало на 20,2% больше. Кстати, и молодежь начала искать работу активнее, при этом поисками больше занимаются девушки — количество их резюме выросло на 8,3%, а доля от общего числа соискателей 16-23 лет составила 63,8%. Количество резюме мужчин 16-23 лет в июне снизилось на 11%, доля от общего числа — 36,2%.

Чаще всего молодые соискатели ищут работу в сфере красоты и здоровья — там количество новых резюме выросло на 50,1%. В отраслях культуры и образования число резюме от молодежи увеличилось на 29,4%; в финансах и страховании — на 22,5%; в IT, интернете и телекоме — 18,3%.