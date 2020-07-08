В России на 8 июля количество заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч

По данным на 8 июля, в России за сутки выявлены 6 562 заразившихся коронавирусом, всего — 700 792. За сутки скончались 173 человека, общее число погибших достигло 10 667.

В Иркутской области подтверждены 9 468 случаев заболевания. Суточный прирост – 243, по этому показателю Приангарье входит несколько дней подряд в пятерку антирейтнга российских регионов с наибольшим суточными приростом.

В соседнем Красноярском крае – 9 978 заболевших, 130 заразились за последние сутки, в Бурятии – 3 257 заболевших, из них 38 заразились за последних сутки.

Среди регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Красноярский край находится на 8-м месте, Иркутская область – на 9-м.