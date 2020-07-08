В Иркутской область выберут лучшего из индустрии гостеприимства

Начался прием документов для участия в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма-2020». Об этом сообщили в агентстве по туризму Иркутской области.

Конкурс проводится для улучшения качества обслуживания в туристской индустрии, повышения престижности профессий и востребованности выпускников, привлечения квалифицированных специалистов, пропаганды достижений и обмена опытом. Номинаций несколько:

«Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»,

«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»,

(подноминации: «Лучший менеджер по детско-юношескому туризму», «Лучший специалист в сфере доступного туризма»),

«Лучший экскурсовод (гид) (подноминация «Гид-переводчик),

«Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

- Принять участие в состязании могут работники организаций туристской индустрии, стаж которых составляет не менее трех лет. Не допускаются сотрудники, имеющие нарушения трудовой дисциплины и требований охраны труда, а также победители и призеры прошлых лет, - отметили в агентстве по туризму региона.

Подробная информация и формы документов для участия в конкурсе размещены на сайте агентства по туризму Иркутской области по ссылке.

Заявки принимаются по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, кабинет № 225, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 330-605. Также заявку можно подать в виде скана документов на адрес i.tomson@govirk.ru, дослав их Почтой России.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 27 июля 2020 года.