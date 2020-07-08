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В Иркутской область выберут лучшего из индустрии гостеприимства

8 июля 2020

Начался прием документов для участия в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма-2020». Об этом сообщили в агентстве по туризму Иркутской области.  

Конкурс проводится для улучшения качества обслуживания в туристской индустрии, повышения престижности профессий и востребованности выпускников, привлечения квалифицированных специалистов, пропаганды достижений и обмена опытом. Номинаций несколько: 

  • «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»,
  • «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»,
  • (подноминации: «Лучший менеджер по детско-юношескому туризму», «Лучший специалист в сфере доступного туризма»),
  • «Лучший экскурсовод (гид) (подноминация «Гид-переводчик),
  • «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

- Принять участие в состязании могут работники организаций туристской индустрии, стаж которых составляет не менее трех лет. Не допускаются сотрудники, имеющие нарушения трудовой дисциплины и требований охраны труда, а также победители и призеры прошлых лет, - отметили в агентстве по туризму региона. 

Подробная информация и формы документов для участия в конкурсе размещены на сайте агентства по туризму Иркутской области по ссылке

Заявки принимаются по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, кабинет № 225, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 330-605. Также заявку можно подать в виде скана документов на адрес i.tomson@govirk.ru, дослав их Почтой России. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 27 июля 2020 года. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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