«Вы надеетесь вовремя уйти с этой вечеринки, но проблема в том, что у часов нет стрелок». На рынке опять вспомнили слова Баффета

«Они знают, что чрезмерное затягивание празднования — то есть продолжение спекуляций в компаниях, имеющих гигантскую переоцененность по сравнению с деньгами, которые они могут получить в будущем, — в конечном итоге приведет к появлению «тыкв и мышей». Но они, тем не менее, не хотят пропускать ни единой минуты этой адской вечеринки. Таким образом, легкомысленные участники планируют покинуть ее за секунды до полуночи. Но есть одна проблема: они танцуют в комнате, где у часов нет стрелок».

Это цитата из письма Уоррена Баффета акционерам, вышедшего еще в 2000 г., она вновь появилась на онлайн-ресурсах, и инвесторы сравнили ее с текущей ситуацией на фондовых рынках, говорится в статье MarketWatch.

В то время знаменитый инвестор и глава Berkshire Hathaway сравнивал с Золушкой на балу тех, кто наживался в период безумия пузыря доткомов.

«Граница, разделяющая инвестиции и спекуляции, которая никогда не бывает ясной и четкой, становится еще более размытой, когда большинство участников рынка наслаждается недавним триумфом», — отмечал Баффет в том письме. «Ничто так не убаюкивает здравый смысл, как большие дозы денег без усилий».

Сегодняшний инвестор кое-что знает о деньгах, не требующих усилий, поскольку разрыв между рыночными максимумами и реальностью опустошенной экономики никогда не был более заметным, во многом благодаря приверженности ФРС закачке ликвидности в систему, отмечают эксперты БКС в своем обзоре.

Сказочная аллегория Баффета — не единственное, что возвращает нас к тем бурным «высокотехнологическим» дням. Еще одна интерпретация «индикатора Баффета», — отношение индекса Wilshire 5000 (взвешенный по рыночной капитализации индекс рыночной стоимости всех американских акций, активно торгуемых в США) к годовому ВВП США, недавно обновило исторический максимум, установленный в период фондового пузыря 2000 г.

«Что это значит для нас? Это означает, что вы можете хранить купленные «в долгую» акции на более долгосрочных счетах, но лишь убедившись, что у вас есть более осязаемые активы (например, дом и тому подобное)», — недавно объяснил Yahoo Finance основатель Sevens Report Research Том Эссей. «Но это также означает, что текущий цикл инфляции активов лучше не прекращать, потому что... если инфляция активов остановится, это будет очень долгий путь вниз к фундаментальной поддержке».

Между тем «легкомысленные участники» продолжают «танцевать», а фондовые рынки и не думают останавливать рост, несмотря на то, что некоторые из них ушли выше докризисных уровней, а индексы S&P 500 и NASDAQ периодически обновляют исторические рекорды.

На одном из форумов под этим высказыванием Баффета, сделанным 20 лет назад, был такой комментарий: «Я не могу избавиться от ощущения, что мы живем во времена, когда старые правила больше не действуют. Это не только Tesla, Apple, которые стоят почти в десять раз больше их выручки. То же самое касается Alphabet и многих других компаний, входящих в NASDAQ. Неужели это просто еще один гигантский пузырь, или это новая эра, подпитываемая низкими процентными ставками и массовыми покупками облигаций со стороны ФРС? Время покажет».