В Иркутской области подвели итоги акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

Иркутская область стала участником Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Мобильные пункты тестирования – брендированные автомобили – работали в пяти городах региона: Усолье-Сибирском, Шелехове, Ангарске, Братске, Иркутске.

С 19 по 24 августа жители этих городов могли пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Всего за шесть дней специалисты провели 1886 тестов на ВИЧ-инфекцию. В том числе, прошли два ночных тестирования: в районе баров на улице Карла Маркса и в районе Ново-Ленино.

24 августа в финальный день акции иркутяне смогли пройти бесплатное и анонимное тестирование не только на ВИЧ-инфекцию, но и на вирусные гепатиты В и С (этой возможностью воспользовались 49 человек).

В торжественной церемонии закрытия акции приняли участие замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, врио губернатора региона Игорь Кобзев и председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Фото предоставлено организаторами мероприятия.

– Мы часто говорим с вами о необходимости заботиться о близких. Забота – это в том числе, сдать тест на ВИЧ. Сегодняшняя акция является самой масштабной за всю историю. В ней участвуют более 200 российских городов, из них пять в Иркутской области, - сказал Олег Салагай.

По данным на начало августа в Иркутской области зарегистрировано около тридцати тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Задача медиков – не только информировать жителей о возможностях лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, но и обеспечить своевременную диагностику заболевания.

Юлия Плотникова, главный врач Иркутского областного центра СПИД.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

«В третий раз мы реализовали по-настоящему масштабный, образовательный, гуманитарный и очень востребованный среди населения проект, который является эффективным инструментом в противодействии ВИЧ-инфекции. Сегодня знать свой ВИЧ-статус – это прежде всего ответственность за своё здоровье и здоровье своих близких. Своевременная жизнеспасающая терапия позволяет человеку жить полноценной и счастливой жизнью, рожать здоровых детей, локализовать источник инфекции, а государству — сохранить трудовой потенциал. Противодействие распространению социально-значимых заболеваний является безусловным приоритетом государственной политики, объединяющей усилия как медицинских специалистов, так и органов власти, гражданского общества, НКО, бизнеса и других заинтересованных сторон. Работая в этой сфере мы убеждены, убивает не вирус: справляться с ним мы научились и есть арсенал возможностей. То, что происходит здесь и сейчас, это консолидация усилий и еще один шаг на единственно верном пути в достижении глобальной цели: контроля над ВИЧ-инфекцией к 2030 году. В Прибайкалье за последние годы удалось достичь значительных результатов: снижение заболеваемости и смертности, процента перинатальной передачи инфекции от матери - ребёнку, удалось выполнить указ президента по искоренению передачи ВИЧ от матери к ребенку. Прежде всего благодаря увеличению охвата терапией и подобным акциям», - резюмировала Юлия Плотникова, главный врач Иркутского областного центра СПИД

На церемонии закрытия мероприятия состоялась торжественная передача флага региона организаторам экспедиции. Следующий регион - Красноярский край. Проект продолжит свое движение в другие города и регионы страны.

Помимо бесплатного и анонимного тестирования в регионах, которые принимают участие в акции, проходят информационно-разъяснительные семинары для врачей. Самый масштабный из них состоялся в Иркутском областном центре СПИД. Семинар проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и ограничений. Участие в нем приняли специалисты первичного звена здравоохранения: терапевты, инфекционисты, педиатры и эпидемиологи из медицинских учреждений Иркутской области. Всего проучено более 300 специалистов.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Онлайн-трансляцию этого мероприятия прослушали врачи из 32 муниципальных образований региона. Семинар проводил психолог-консультант проекта «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» Андрей Амиров. Он поделился с врачами актуальной статистикой распространения инфекции и рассказал о мифах, которые существуют в том числе и среди врачей. Обладание достоверной и правдивой информацией безусловно снизит дискриминацию и стигму по отношению к ВИЧ-инфицированным людям, в том числе и в медицинском сообществе.

Одна из главных идей прошедшего семинара состояла в том, чтобы повысить настороженность в отношении раннего выявления, повысить бдительность специалистов первичной лечебной сети: своевременная диагностика позволяет контролировать течение эпидемии ВИЧ-инфекции. На сегодня в арсенале врачей есть все возможности для раннего выявления инфицированных и их эффективного лечения.

Для справки

В жизни всегда есть вопросы, требующие нашего постоянного внимания. Даже в условиях пандемии COVID-19 важно заботиться о своем здоровье и не забывать о существовании ВИЧ-инфекции. Недостаток знаний ведет к повышению вероятности заражения, а отсутствие терапии может привести к смерти от вторичных заболеваний на фоне СПИДа. Неправильные представления о заболевании усиливают дискриминацию ВИЧ-положительных граждан. Чтобы изменить ситуацию, Министерство здравоохранения Российской Федерации при поддержке Горьковского автомобильного завода и «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» продолжает ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

26 июня две команды проекта «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции. Ставшие узнаваемыми мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах в этом году проедут около 200 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа. Акция станет самой масштабной за последние годы, что в совокупности даст возможность рассказать о проблеме ВИЧ/СПИДа людям, проживающим на всей территории России.