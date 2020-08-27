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Сбербанк поможет реализовать Стратегию развития туризма в России

27 августа 2020

Сбербанк и Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (Ростуризм) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ определяет ключевые направления взаимодействия сторон по реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. 

Совместная работа банка и Ростуризма направлена на развитие внутреннего и въездного туризма, создание новой туристической инфраструктуры и продуктов, развитие кадрового потенциала, а также цифровизацию отрасли.   

В рамках соглашения банк планирует предоставить Ростуризму индивидуальные финансовые решения и условия обслуживания для реализации государственных программ, в том числе с использованием государственно-частного партнерства. Также предполагается сотрудничество в области совместных программ обучения и развития персонала. 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

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«Мы рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение с нашим давним партнером Ростуризмом поможет реализовать новые проекты, которые позволят повысить туристическую привлекательности нашей страны. Мы намерены системно и комплексно финансировать приоритетные проекты ведомства, в первую очередь в рамках государственно-частного партнерства. Также в рамках достигнутых договоренностей планируется реализация общих технологичных решений. Например, в наших ближайших планах - создание единого туристического портала, который обеспечит туристов всей необходимой информацией для организации путешествия по России».

Зарина Догузова, глава Ростуризма:

«Мы рассматриваем наше сотрудничество со Сбербанком как стратегическое. Туризм сегодня – это очень динамичная отрасль, для развития которой нужны новые компетенции, технологии и прорывные идеи. Наработки Сбербанка и его видение будущего в части AIFinTech, эмоционального интеллекта, образовательных технологий и многого другого позволят вывести отрасль в список лидеров мирового туризма уже в ближайшие годы. Мы также надеемся на поддержку банка в части создания в России качественной туристической инфраструктуры и привлечения инвесторов в крупные проекты».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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