Самоизоляция и спорт: сколько россияне потратили на фитнес-клубы во время самоизоляции

«Спортивный» средний чек россиян во время самоизоляции1 вырос почти на 20% и достиг 2853 рублей, сообщили аналитики SberIndex.ru. Лишь 18% участников опроса на портале «Рамблер» вернулись в спортзалы после того, как они открылись, и при этом 20% опрошенных за это время купили себе кроссовки.

На аналитическом портале Сбербанка СберИндекс опубликовано новое исследование о покупках в магазинах спортивных товаров и фитнес-клубах в марте-августе 2020 г. Портал «Рамблер» с 19 по 23 августа 2020 г. провел опрос для СберИндекса о том, как, где и с помощью чего наши соотечественники занимались спортом в этом году.

Во время режима самоизоляции люди не могли посещать фитнес-клубы, поэтому число активных клиентов спортивных заведений упало на 96% относительно I квартала 2020 года. Оставшиеся операции потребителей могли быть связаны, например, с оплатой онлайн-тренировок или покупкой абонементов на будущее. В это время они продавались со скидками, на которые вынуждены были пойти спортклубы.

В категориях спортивных товаров и спортивной одежды число покупателей упало в десять раз в это же время. Однако при этом заметно вырос средний чек покупок: с 2379 рублей в марте до 2853 рублей в апреле 2020 года. К началу мая, когда в рамках первого этапа снятия ограничений разрешили заниматься спортом на улице, показатель вернулся на прежний уровень. Аналитики СберИндекса полагают, что часть потребителей действительно купила себе более дорогое спортивное оборудование, чтобы заниматься дома.

Поскольку многие магазины перешли в онлайн-формат торговли, спрос стал восстанавливаться еще в апреле, а в начале июня вышел на «докоронавирусный» уровень.

Фитнес-клубы до сих пор открылись не во всех регионах и работают с ограничениями, поэтому число посетителей в них в два раза ниже, чем можно было бы ожидать. Однако этот бизнес смог справиться с долгим простоем. По состоянию на середину августа лишь 3/4 числа фитнес-клубов продолжали работать, тогда как количество магазинов спортивных товаров к этому моменту уже достигло уровня I квартала.

В свою очередь опрос портала «Рамблер» для СберИндекса показал, что только 42% респондентов не занимаются спортом, а остальные, напротив, делают это: 25% — часто, а 33% — изредка. При этом 51% работает над своим телом дома, 28% — на свежем воздухе, а еще 21% — в фитнес-клубах, бассейнах, студиях йоги и т.п.

Лишь 18% опрошенных вернулись в спортклубы, едва были сняты самоизоляционные ограничения. Остальные респонденты продолжили занятия дома или на улице.

Для самостоятельных тренировок россияне приобретали самое разное спортивное оборудование. 20% опрошенных купили обувь для бега; 18% — гантели, штанги, «блины»; 12% — мелкие приспособления типа коврика для йоги, спортивных перчаток, утяжелителей, обруча и т.п. Такая же доля — 12% — приобрела велосипеды, еще 12% — какой-либо тренажер. 11% респондентов стали обладателями экипировки для плавания — купальников и плавок, масок, очков для плавания, ласт и т.п.

1Период с 23 марта по 1 июня 2020 г.