Сбербанк сообщает о кадровых изменениях в руководстве розничного блока

Сбербанк сообщает о назначении вице-президента Кирилла Царёва на должность старшего вице-президента, заместителя руководителя блока «Розничный бизнес».

Кирилл Царёв до прихода в Сбербанк был заместителем председателя правления Международного банка Санкт-Петербурга, в течение 12 лет возглавлял ООО «Интерлизинг». С 2012 по 2018 год занимал должность генерального директора АО «Сбербанк Лизинг» — одного из самых успешных дочерних компаний группы Сбербанка.

В ноябре 2018 года назначен вице-президентом Сбербанка. Также Кирилл Царёв является председателем совета директоров АО «Сбербанк Лизинг» и президентом Объединенной лизинговой ассоциации.

Кирилл Царев окончил Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, имеет два высших образования – экономическое и юридическое. Прошел обучение по Программе развития руководителей высшего звена (совместно с LBS).