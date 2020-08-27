В крупнейшем торговом центре Приморья открылся офис Примсоцбанка

71 офис Примсоцбанка открылся в торгово-выставочном комплексе «Калина Молл» 25 августа 2020 года. Отметим, именно во Владивостоке он стал 14 отделением банка.



- Я очень рада, что мы открыли офис в «Калина Молл». Думаю, особенно важно для всех нас, что порог в 70 офисов мы перешагнули, открывшись именно здесь – одном из самых современных и больших торговых центров в Приморье. Я уверена, Калина Молл и Примсоцбанк ждёт долгое, взаимовыгодное и эффективного партнёрство, а наших гостей и клиентов качественный и передовой банковский сервис, - поделилась начальник дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в ТВК «Калина Молл» Наталья Гармаш.



В новом офисе доступны услуги, как для физических, так и юридических лиц.

Физическим лицам доступно:

Оформление кредитов;

получение пластиковых карт;

совершение денежных переводов;

открытие вкладов;

обмен валюты;

оплата коммунальных и прочих платежей;

оформление страховки.

Юридическим лицам доступно:

открытие и ведение расчетных счетов (РКО);

кассовое обслуживание (выдача наличных денежных средств со счета, пересчет денежной наличности)

дистанционное банковское обслуживание (обслуживание по системе iBank);

оформление корпоративной карты;

подключение к зарплатному проекту.

Режим работы Примсоцбанка в ТВК «Калина Молл»:



Обслуживание физических лиц:

Понедельник: с 10.00 до 15.00;

Вторник-суббота: с 10.00 до 19.00.



Обслуживание юридических лиц:

Понедельник: с 10.00 до 15.00;

Вторник-пятница: с 10.00 до 18.00.



ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. С 1996 г. внешний аудит Примсоцбанка по международным стандартам финансовой отчетности проводит аудиторская фирма Moore Stephens (Лондон). В 2019 году Примсоцбанк отметил свой 25-летний юбилей.

Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 71 точку присутствия в 43 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Еврейском автономном округе, Амурской, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В банке работает более 1900 квалифицированных сотрудников, число которых растет по мере развития филиальной сети. Стратегия развития Примсоцбанка включает в себя рост объемов розничного и корпоративного кредитования, а также внедрение самых новейших технологий.

В июле 2020 банк вошёл в тройку лидеров рейтинга «Лучшие ипотечные программы с господдержкой». Также, банк входит в ТОП-30 самых самых эффективных и рентабельных банков по версии ИД «Коммерсантъ», занимает 43 место в ТОП–100 самых надёжных банков России по версии Forbes и является «Торговой Маркой 2019».

Присвоенные рейтинги свидетельствует о прочных позициях Примсоцбанка в области прибыльности и капитала, стабильной ликвидности и высокого уровня качества кредитов, фондирования и корпоративного управления.