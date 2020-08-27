ПСБ провел круглый стол по развитию предпринимательских компетенций военных пенсионеров

25 августа 2020 года ПСБ провел круглый стол на тему развития предпринимательских компетенций военных пенсионеров и супруг военнослужащих.

В круглом столе приняли участие представители Госдумы, Минобороны, Главного военно-политического управления, военные пенсионеры и жены военнослужащих, а также экспертное сообщество. Модератором обсуждения выступила Оксана Романчук, начальник Управления развития предпринимательских программ ПСБ.

В ходе обсуждений были затронуты темы государственной поддержки военных пенсионеров и жен военнослужащих, возможности развития их предпринимательского потенциала и профессиональной самореализации, подняты вопросы социального предпринимательства, ориентированного на жен офицеров, как инструмента поддержания финансовой стабильности, отдельное внимание было уделено решениям, предлагаемым банками для военнослужащих, увольняющихся в запас, при создании собственного бизнеса.

«Барьеры, с которыми сталкиваются военнослужащие, выходящие на пенсию, и жены офицеров требуют комплексного подхода со стороны как государственных, так и коммерческих структур. Круглый стол позволил экспертам обменяться мнениями друг с другом, предложить пути решения и содействия. Вовлечение военных пенсионеров и жен офицеров в дискуссию раскрыло их актуальные потребности и сложности, преодоление которых возможно при непосредственном участии экспертов нашего круглого стола», — отметила Оксана Романчук.

На мероприятии было отмечено, что в 2019 году ПСБ, в сотрудничестве с ВШЭ, разработал первую в России бесплатную обучающую программу «Курс малого бизнеса» для супруг военнослужащих и военных, увольняющихся в запас по выслуге лет. Курс, включенный в число национальных проектов, позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль. Согласно данным, полученным ПСБ в ходе проведения пилотного «Курса малого бизнеса» в рамках гражданской переподготовки военнослужащих на базе высших военных училищ Москвы и Новосибирска, до 75% военнослужащих рассматривают открытие бизнеса как потенциальную занятость после увольнения из армии по достижению предельного срока службы.

Реализация образовательной программы показала ее востребованность среди увольняющихся военнослужащих и членов их семей, их желание получать новые навыки и знания, необходимые в меняющихся условиях гражданской среды.