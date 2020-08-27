Почти половина офисных сотрудников в России считают, что их работодатели заботятся об их здоровье

Чем крупнее компания, тем чаще сотрудники отмечают наличие каких-либо защитных мер. Наиболее внимательно к здоровью сотрудников относятся нефтегазовые, телекоммуникационные и финансовые компании.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с СК “Росгосстрах жизнь” и банком “Открытие” среди работающих соискателей в начале августа.

Как выяснилось в ходе опроса, 46% «белых воротничков» считают, что руководство их компании принимает те или иные стратегические и долговременные меры по защите здоровья сотрудников. Среди мер заботы о сотрудниках респонденты чаще всего выделяли наличие удобного рабочего места, оснащенного всем необходимым (24%), полис ДМС (23%), организацию корпоративных спортивных мероприятий/участие сотрудников в марафонах и т.п. (9%), корпоративные абонементы в спортзал/фитнес-центр (6%) и консультации со штатным психологом, с которым можно обсудить проблемы (3%).

Наиболее внимательно к здоровью сотрудников относятся компании нефтегазовой отрасли (о наличии защитных мер на работе указали 83% респондентов, занятых в этой отрасли), телекоммуникационной (71%) и финансовой (62%), а также высокотехнологичной (48%) и логистической (48%).

Чаще всего на отсутствие на работе мер по защите здоровья жаловались респонденты, работающие в металлургических и металлообрабатывающих компаниях (82%), занятые в автомобильном бизнесе (73%), сотрудники компаний сферы розничной торговли (70%), компаний – производителей товаров народного потребления (65%) и компаний, предоставляющих услуги для бизнеса (64%), а также сотрудники учреждений медицинского сектора, в том числе фармацевтических компаний и аптек (63%), и компаний – производителей/поставщиков продуктов питания (63%).

В разрезе размера компаний опрос показал, что чем больше компания, тем чаще ее сотрудники отмечают наличие какой-либо поддержки.

О том, что работодатель в условиях пандемии принимает те или иные меры по защите и поддержке здоровья, рассказали более 63% респондентов из компаний со штатом более 1000 сотрудников, 51% респондентов из компаний со штатом 501-1000 сотрудников, 45% респондентов из компаний со штатом 251-500 сотрудников, 56% респондентов из компаний со штатом 101-250 человек и всего 34% респондентов из общего числа опрошенных сотрудников компаний со штатом менее 50 человек.

«Большие компании действительно чаще заботятся о своих сотрудниках, а вот руководство средних и малых предприятий зачастую может не знать о том, что, например, за покупку ДМС или страховки от несчастных случаев компания может получить налоговые льготы и преференции. Или знают, но по какой-то причине не пользуются этой возможностью. Хотя и ДМС, и страховки от несчастных случаев, и страхование жизни сотрудников — это хороший способ повышения лояльности работников и удержания ключевых сотрудников», — говорит Иван Чубарь, директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь».