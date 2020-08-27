В администрации Иркутска открыта вакансия главного архитектора города

Администрация Иркутска проводит конкурс на замещение вакантной должности заместителя председателя комитета – главного архитектора города комитета по градостроительной политике.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте мэрии 25 августа. Документы от желающих занять должность принимаются в течение 20 дней с 9:00 до 18:00 по будням в отделе муниципальной службы и кадров по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. 14, кабинет №318.

Конкурс проводится в два этапа: первый этап – конкурс документов, второй – конкурс-испытание. Форма конкурса-испытания – индивидуальное собеседование. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе состоится 15 сентября 2020 года в 10:00 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. 14Б, кабинет №112. Подробнее – по ссылке.

Напомним, занимавший этот пост с 2015 года Сергей Александров в конце июля 2020 года подал в отставку.