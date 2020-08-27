За минувшие сутки в Иркутской области потушили три пожара

По одному очагу потушено в Жигаловском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Общая площадь ликвидированных природных пожаров составила 522 га, сообщают в областной администрации.

В локализованном состоянии на утро 27 августа перешло шесть очагов: по два – в Катангском и Усть-Кутском районах, по одному – в Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районах. Общая площадь этих пожаров – 1130,5 га.

Действуют 20 пожаров.

Из вновь обнаруженных: по одному – в Катангском и Казачинско-Ленском районах. Из ранее зарегистрированных: шесть – в Катангском районе, три – в Усть-Кутском, два – в Киренском. В отношении еще семи пожаров в Катангском районе принято решение о нецелесообразности их тушения, региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям они поставлены на контроль. Общая площадь действующих очагов – 17 693 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, восемь пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 21 – на незакрепленных территориях. Причиной всех пожаров считаются грозы.