За 15 дней работы автоматизированного комплекса «Дорожный пристав» с автовладельцев-должников взыскано 4,6 млн рублей

Рейды с использованием программы пройдут на дорогах региона до конца года, сообщают в УФССП России по Иркутской области.

Оборудование позволяет выявлять в потоке проходящего транспорта автовладельцев, у которых имеется задолженность по исполнительным документам.

В результате совместной работы судебных приставов и сотрудников Гоставтоинспекции на месте взыскано 1,6 млн рублей, из них 410 тыс. рублей – в пользу налоговой службы. Оставшуюся часть суммы составила кредитная и коммунальная задолженность, штрафы, госпошлина и иные взыскания. Арест наложен на 29 транспортных средств, из которых 17 изъято и помещено на специализированную стоянку, 22 оставлены на ответственное хранение должникам.

Рейдовые мероприятия с АПК «Дорожный пристав» прошли и в июле. За девять дней работы на автотрассах областного центра и Иркутского района должностными лицами Управления взыскано более 3 млн рублей, из которых 2,3 млн - задолженность по налоговым платежам, 150 тыс. рублей - алименты. Из 33 автомобилей, принадлежащих на праве собственности должникам, 23 изъято и 10 оставлены на ответственное хранение неплательщикам.