Дожди, грозы и заморозки прогнозируют в Иркутской области с 27 по 29 августа

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа в западных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, днем 27 августа и ночью 28 августа в южных селеопасных районах ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, северо-западный ветер 15-18 м/с.

27 августа при прояснении в Катангском и северо-восточных районах прогнозируются заморозки до 0,-5°С.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает, что при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на дальние расстояния. При планировании туристических походов и отдыха на водных объектах необходимо учитывать неблагоприятный прогноз.