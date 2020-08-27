Турпутевки в Иркутской области подешевели почти в три раза, а их продажи выросли на половину

Анализ расходов с карт МТС Банка показал, что в июле и первой половине августа 2020 года жители региона на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно – средний чек в турагентствах подешевел до 2,7 раза, а количество покупок туров из-за отложенного спроса выросло до 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы иркутян на отпуск: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.

Иркутяне стало больше

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 48% год к году, а в августе – на 15%. При этом значительно уменьшился средний чек – в 2,7 раза в июле и на 14% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: прирост транзакций в июле текущего года составил 19% и 8% в августе, а средний чек также сократился: на 20% в июле и на 42% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.

Поезд вместо самолета

Количество транзакций по билетам на поезда в июле стало больше прошлого года на 22%, в августе – на 60%. По авиабилетам в июле также произошло увеличение на 28%, а в августе, наоборот, снижение на 22%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +10% в июле и +6% в августе, а авиатранспорт показал еще более значительный рост – на 14% в июле и на 39% в августе год к году.

Часть иркутян отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле практически в два раза, однако, в августе показатель стал на 11% ниже прошлого года.