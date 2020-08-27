Команда от Иркутской области представила проект по развитию туризма на Байкале в конкурсе АСИ

Проект поможет сохранить экосистему озера Байкал путём создания современной туристской инфраструктуры, отвечающей принципам устойчивого развития с применением зеленых технологий, сообщают в Агентстве инвестиционного развития Иркутской области.

Сейчас команда разрабатывает две концепции туристско-рекреационных кластеров, которые войдут в ассоциацию: «Южный Байкал» и «Байкальская экологическая лаборатория развития человечества». Первый проект охватывает весь южный берег Байкала от экопарка «Озёра на Снежной» до пос. Порт Байкал. Второй кластер планируется в пос. Большое Голоустное и прилегающих к нему территориях.

«Мы выявили 5 наиболее интересных, для приезжающих на Байкал видов туризма: семейный активный отдых, экстремальный, образовательный и научно-познавательный, а также путешествие за смыслами, для любителей заняться йогой и другими практиками, которые все чаще приезжают к нам со всей страны за перезагрузкой, которая происходит благодаря мощнейшей энергетики Байкала. Благодаря размеру территории, богатому биоразнообразию, количеству объектов показа путешествие туриста может продлиться до 14 дней», – прокомментировала представитель проектной команды ТРК «Байкал Драгоценный» Анастасия Егорова.

В презентации проекта и его продвижении принимают участие Агентство по туризму Иркутской области и Агентство инвестиционного развития.

«Плюсы создания ассоциации кластеров – единая навигационная система, регулирование туристического потока, возможность формировать комплексный туристический продукт», – рассказала генеральный директор АИРИО Яна Шевченко.

Напомним, изначально отборочный тур прошли две команды, но потом объединились. ТРК «Южный Байкал» и ТРК «Байкальская экологическая лаборатория развития человечества» создали общий проект под названием «Байкал Драгоценный». Лидером объединённой команды коллегиально выбран директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов. Также в проекте принимают участие представители особой экономической зоны «Ворота Байкала».

«Слияние команд повысит уровень привлекательности региональных продуктов на туристском рынке за счёт расширения спектра туристских и образовательных услуг и обеспечит комплексный подход в развитии территорий Слюдянского и Иркутского районов», – поделился генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Иркутск» Сергей Иванов.

Начался второй модуль программы конкурса. По его окончании командам предстоит очная защита проекта в Москве.