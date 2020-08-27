Площадь лесовосстановления после модернизации ВСЖД в Приангарье превысит объем предполагаемой вырубки

Компания РЖД по договору с правительством Иркутской области будет проводить компенсационное лесовосстановление, согласно действующему лесному кодексу, сообщают в областной администрации.

Площади, которые попадут под рубку, в обязательном порядке будут восстановлены. Более того, дополнительно на 19 гектарах будут также посажены лесные культуры. То есть площадь восстановленного леса превысит площадь вырубленного, - сообщил Михаил Карнаухов.

Как отметил начальник Центра охраны окружающей среды ВСЖД Вячеслав Здор, при модернизации объектов будут соблюдаться все требования законодательства, будет установлен автоматический контроль показателей воздействия на окружающую среду. Кроме того, во время реконструкции установят водоотводные сооружения для сбора стоковых, талых и ливневых вод. Вывозить их будут на очистные сооружения Байкальска.

Сегодня, 27 августа, Правительство Иркутской области и ОАО «РЖД» подпишут меморандум, необходимый для проведения работ по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Компания РЖД возьмет на себя обязательства по выполнению дополнительных мероприятий по охране окружающей среды.