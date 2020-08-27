В Иркутской области 73 человека заразились коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 27 августа подтверждено 73 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 16 583. За последние сутки выздоровели 142 человека, за весь период эпидемии – 14 225.

Амбулаторно лечатся 1 473 человека, госпитализированы – 618, в тяжелой форме – 33.

Всего за период эпидемии умерло 267 человека, 186 (+3) от COVID-19, 81 от заболеваний, не связанных с вирусом.

После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к августу он опустилось до 0,4% (~89-100 человек).