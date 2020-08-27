«Россия – Культура» снимет документальный фильм в «Тальцах»

«ТВ Студия Август» по заказу телеканала «Россия – Культура» приступила к съёмкам четвертого фильма авторского проекта «Кто мы?» - “Жатва радости и скорби. Судьба русского крестьянства”, сообщают в областной администрации.

В основе содержания фильма – столкновение или спор двух принципиально разных подходов к русскому крестьянству. Один подход – радищевский, выраженный в основных главах «Путешествия из Петербурга в Москву». Второй подход – пушкинский. Радищев нагнетает «ужасы крестьянской жизни», рисует забитого, угнетённого земледельца. Пушкин, прекрасно зная о тёмных сторонах крепостного права, опровергает радищевские «предрассудки».

Съемки третьего фильм цикла состоятся с 05 – 15 сентября 2020 г. в Архитектурно - этнографическом музее «Тальцы». Автор цикла Феликс Разумовский в музее будет снимать уже четвертый фильм.