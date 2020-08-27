28 августа откроется трасса в объезд «тещиного языка» в Шелеховском районе

28 августа откроется трасса в объезд «Тещиного языка» в Шелеховском районе Иркутской области.Расчётная интенсивность движения сейчас составляет около 5 тысяч машин в сутки. Новый участок обеспечит проезд более 8 тысяч машин ежедневно, сообщают в Упрдор «Прибайкалье».

Строительство новой дороги второй технической категории в обход аварийно-опасного «серпантина», проложенного по горной местности в 40-е гг ХХ века, позволит повысить безопасность движения и уровень комфорта для проезда транспортных средств, а также снизить себестоимость доставки грузов и сократить время в пути.

Протяженность нового участка дороги - 9,7 км. Для обеспечения устойчивости земляного полотна проектом были устроены подпорные стенки из коробчатых габионов.