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28 августа откроется трасса в объезд «тещиного языка» в Шелеховском районе

27 августа 2020

28 августа откроется трасса в объезд «Тещиного языка» в Шелеховском районе Иркутской области.Расчётная интенсивность движения сейчас составляет около 5 тысяч машин в сутки. Новый участок обеспечит проезд более 8 тысяч машин ежедневно, сообщают в Упрдор «Прибайкалье». 

Строительство новой дороги второй технической категории в обход аварийно-опасного «серпантина», проложенного по горной местности в 40-е гг ХХ века, позволит повысить безопасность движения и уровень комфорта для проезда транспортных средств, а также снизить себестоимость доставки грузов и сократить время в пути.  

Протяженность нового участка дороги - 9,7 км. Для обеспечения устойчивости земляного полотна проектом были устроены подпорные стенки из коробчатых габионов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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